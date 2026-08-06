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AMD (Advanced Micro Devices) Aktie

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Marktkap. 682,2 Mrd. EUR

KGV 81,13 Div. Rendite 0,00%
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Symbol AMD

JP Morgan Chase & Co.

AMD (Advanced Micro Devices) Neutral

06.08.26
AMD (Advanced Micro Devices) Neutral
Aktie in diesem Artikel
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
431,45 EUR 4,60 EUR 1,08%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für AMD nach Zahlen zum zweiten Quartal von 385 auf 550 US-Dollar angehoben, die Einstufung jedoch auf "Neutral" belassen. Das Wachstum im Segment Datenzentren dürfte im kommenden Geschäftsjahr das Wachstum der Infrastruktur für Künstliche Intelligenz hinter sich lassen, schrieb Harlan Sur in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Von Kunden von JPMorgan höre er aber, dass die Aussagen des Chip-Herstellers zur Profitabilität im laufenden Quartal hinter deren Erwartungen zurückblieben, so der Experte./rob/bek/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 23:31 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 00:00 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fabio Alcini 7 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AMD (Advanced Micro Devices) Neutral

Unternehmen:
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 550,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 482,05		 Abst. Kursziel*:
14,10%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 499,38		 Abst. Kursziel aktuell:
10,14%
Analyst Name:
Harlan Sur 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 585,63

*zum Zeitpunkt der Analyse

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