AMD (Advanced Micro Devices) Aktie
Marktkap. 682,2 Mrd. EURKGV 81,13 Div. Rendite 0,00%
WKN 863186
ISIN US0079031078
Symbol AMD
AMD (Advanced Micro Devices) Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für AMD nach Zahlen zum zweiten Quartal von 385 auf 550 US-Dollar angehoben, die Einstufung jedoch auf "Neutral" belassen. Das Wachstum im Segment Datenzentren dürfte im kommenden Geschäftsjahr das Wachstum der Infrastruktur für Künstliche Intelligenz hinter sich lassen, schrieb Harlan Sur in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Von Kunden von JPMorgan höre er aber, dass die Aussagen des Chip-Herstellers zur Profitabilität im laufenden Quartal hinter deren Erwartungen zurückblieben, so der Experte./rob/bek/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 23:31 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 00:00 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Fabio Alcini 7 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AMD (Advanced Micro Devices) Neutral
|Unternehmen:
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 550,00
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
$ 482,05
|Abst. Kursziel*:
14,10%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
$ 499,38
|Abst. Kursziel aktuell:
10,14%
|
Analyst Name:
Harlan Sur
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 585,63
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|06.08.26
|AMD (Advanced Micro Devices) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|AMD (Advanced Micro Devices) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|AMD (Advanced Micro Devices) Buy
|UBS AG
|05.08.26
|AMD (Advanced Micro Devices) Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|AMD (Advanced Micro Devices) Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|AMD (Advanced Micro Devices) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|AMD (Advanced Micro Devices) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|AMD (Advanced Micro Devices) Buy
|UBS AG
|05.08.26
|AMD (Advanced Micro Devices) Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|AMD (Advanced Micro Devices) Outperform
|Bernstein Research
|05.08.26
|AMD (Advanced Micro Devices) Buy
|UBS AG
|05.08.26
|AMD (Advanced Micro Devices) Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|AMD (Advanced Micro Devices) Outperform
|Bernstein Research
|05.08.26
|AMD (Advanced Micro Devices) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|AMD (Advanced Micro Devices) Buy
|UBS AG
|18.07.17
|AMD (Advanced Micro Devices) Underweight
|Barclays Capital
|07.07.15
|AMD (Advanced Micro Devices) Sell
|UBS AG
|23.08.12
|AMD (Advanced Micro Devices) underperform
|Macquarie Research
|23.07.12
|AMD (Advanced Micro Devices) underperform
|Macquarie Research
|11.07.12
|AMD (Advanced Micro Devices) sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|AMD (Advanced Micro Devices) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|AMD (Advanced Micro Devices) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|AMD (Advanced Micro Devices) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|AMD (Advanced Micro Devices) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|AMD (Advanced Micro Devices) Market-Perform
|Bernstein Research