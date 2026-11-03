AMD (Advanced Micro Devices) Aktie
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Marktkap. 677,55 Mrd. EURKGV 81,13 Div. Rendite 0,00%
WKN 863186
ISIN US0079031078
Symbol AMD
AI Analyse
AMD (Advanced Micro Devices) Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für AMD nach Zahlen zum dritten Quartal von 550 auf 575 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Sowohl die Zahlen als auch der Ausblick des Halbleiterherstellers seien stark, schrieb Harlan Sur am Mittwoch. So dürfte der Gesamtumsatz im kommenden Geschäftsjahr um 80 Prozent zulegen. Noch stärker dürfte das Wachstum im Geschäft mit Datenzentren sein./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 00:36 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 00:36 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Maurice NORBERT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AMD (Advanced Micro Devices) Neutral
|Unternehmen:
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 575,00
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
$ 483,90
|Abst. Kursziel*:
18,83%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
$ 507,95
|Abst. Kursziel aktuell:
13,20%
|
Analyst Name:
Harlan Sur
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 616,88
*zum Zeitpunkt der Analyse
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