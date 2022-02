NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für AMD nach Zahlen von 135 auf 140 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Halbleiterhersteller habe solide Zahlen vorgelegt, schrieb Analyst Harlan Sur in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2022 sei stark ausgefallen. Das Unternehmen gewinne zunehmend Marktanteile./mf/eas