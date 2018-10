ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für AMS nach einer Gewinnwarnung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 67 Franken belassen. Die zurückgenommenen Prognosen für das vierte Quartal seien in Hinblick auf die Margenentwicklung eine negative Überraschung, schrieb Analyst Achal Sultania in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies dürfte die Konsensschätzungen für das operative Ergebnis (Ebit) 2018 um 25 Prozent sinken lassen./mf/edh



Datum der Analyse: 23.10.2018



