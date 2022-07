NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AMS-Osram nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 8 Franken belassen. Der Ausblick für das dritte Quartal sei schwach, da das Chipunternehmen wohl Lagerbestandsbereinigungen in der Autobranche zu spüren bekomme, schrieb Analyst Janardan Menon in einer am Freitag vorliegenden Studie./mis/men