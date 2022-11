NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für AMS-Osram nach Quartalszahlen von 8,00 auf 6,80 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Technologiekonzern habe zwar für das Schlussquartal stabile Umsätze und Margen in Aussicht gestellt, schrieb Analyst Janardan Menon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Doch mit Blick auf das kommende Jahr drohe angesichts einer Nachfrageverschlechterung aus der Auto-, Industrie- und Unterhaltungselektronikbranche ein Umsatz- und Margenrückgang. Besserung sei erst ab 2024 in Sicht. Dank eigener Mittel sowie Vorauszahlungen von Apple sollte AMS-Osram aber die nötigen Investitionen im Bereich Micro-LEDs stemmen können./gl/ag