NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AMS-Osram auf "Hold" mit einem Kursziel von 7 Franken belassen. Ein Abwärtszyklus sei in den Papieren der europäischen Halbleiterbranche noch nicht vollständig eingepreist, schrieb Analyst Janardan Menon in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Er rechnet im ersten Halbjahr 2023 noch mit einem schwachen Geschäft mit Automobil-Chips. Unter der Annahme sinkender Gewinnerwartungen dürften auch die Aktienkurse bis ins erste Quartal nochmals nachgeben./tih/gl