NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AMS-Osram auf "Neutral" mit einem Kursziel von 10,50 Franken belassen. Die starke Abhängigkeit im Verbrauchergeschäft vom Kunden Apple habe den Technologiekonzern im jüngsten Abschwung bislang geschützt, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Freitag vorliegenden Studie. Wenn die derzeitige wirtschaftliche Malaise aber anhalte, sei es unwahrscheinlich, dass Apple auch 2023 so widerstandsfähig bleibe, weshalb er seine Prognosen für die Jahre 2023 und 2024 reduziert habe./edh/nas