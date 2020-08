NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AMS nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 20 Franken belassen. Die Geschäfte mit Apple versprächen ein starkes zweites Halbjahr für das Halbleiterunternehmen, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem erhole sich die US-Autoindustrie, was positiv für Osram sei./mis/men