NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AMS nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" belassen. Der österreichische Technologiekonzern habe insgesamt stark abgeschnitten, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einem ersten Kommentar am Dienstag. Der Markt dürfte derweil enttäuscht auf die Prognosen für den Umsatz und die Gewinnmarge (bereinigte Ebit-Marge) im letzten Jahresviertel reagieren./la/mis