NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AMS-Osram nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 22,50 Franken belassen. Das erste Quartal des Sensoren-Spezialisten habe leicht über den Erwartungen gelegen, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Gegenteil sei allerdings beim Ausblick auf das zweite Jahresviertel der Fall./tih/edh