NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AMS-Osram auf "Overweight" mit einem Kursziel von 22,50 Franken belassen. Analyst Sandeep Deshpande passte sein Bewertungsmodell in einer am Freitag vorliegenden Studie an den Bericht des Spezialisten für optische Lösungen zum ersten Quartal an./ag/edh