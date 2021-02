ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für A.P. Moller-Maersk auf "Outperform" mit einem Kursziel von 17854 dänische Kronen belassen. Jegliche mögliche Schwächen bei den Frachtraten rund um das chinesische Neujahresfest könnten sich als gute Einstiegsgelegenheit in die Aktien der dänischen Reederei erweisen, schrieb Analyst Neil Glynn in einer am Freitag vorliegenden Studie. Glynn liegt mit seiner Prognose für das operative Ergebnis (Ebitda) in diesem Jahr über der Markterwartung./la/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2021 / 04:07 / UTC