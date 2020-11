NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für A.P. Moller-Maersk nach Zahlen von 12634 auf 15121 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das dritte Quartal der Container-Reederei habe eine starke Verbesserung der Geschäftsentwicklung gezeigt, schrieb Analyst Samuel Bland in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie zeigten aber noch nicht das ganze Ausmaß der Markterholung. Entsprechend seien die Schätzungen für das kommende Jahr gestiegen./mf/ajx