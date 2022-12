NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für A.P. Moller-Maersk von 28900 auf 27700 dänische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Samuel Bland rechnet im Logistiksektor im kommenden Jahr mit deutlich sinkenden Frachtraten - ausgehend von der Seeschifffahrt mit Ausweitung auf die Luftfahrt. In dem Maße, in dem sich die Verbraucherausgaben weniger stark abschwächten als erwartet, könnten sich Frachtvolumina und Raten jedoch erholen, schrieb er in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenausblick./edh/ajx