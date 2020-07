LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für A.P. Moller-Maersk vor den am 19. August erwarteten endgültigen Zahlen von 6100 auf 6400 dänische Kronen angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. Der Logistikkonzern habe jüngst Aussagen zum erwarteten operativen Ergebnis im zweiten Quartal gemacht und zudem einen Teil des Jahresausblick beibehalten, hob Analyst Mark McVicar in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zur europäischen Transportbranche hervor. Daher habe er nun seine Schätzungen für 2020 und darüber hinaus für Maersk deutlich angehoben./ck/ag