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AI Analyse

Goldman Sachs Group Inc.

Apple Buy

08:01 Uhr
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Apple Inc.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Apple von 390 auf 380 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Übertroffene Erwartungen im Geschäft mit iPhone und Mac stellten die Preismacht von Apple unter Beweis, schrieb Michael Ng in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht. Hinsichtlich des "kritischen iPhone-Zyklus" ist er somit beruhigt. Steigende Speicher- und KI-Kosten belasteten allerdings den Ausblick./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 22:05 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 1000 Words / shutterstock

Zusammenfassung: Apple Buy

Unternehmen:
Apple Inc.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
$ 380,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 338,32		 Abst. Kursziel*:
12,32%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 328,83		 Abst. Kursziel aktuell:
15,56%
Analyst Name:
Michael Ng 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 330,32

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Apple Inc.

02.11.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.10.26 Apple Neutral UBS AG
26.10.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.10.26 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.
21.10.26 Apple Neutral UBS AG
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