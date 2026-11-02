Apple Aktie
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Marktkap. 4,5 Bio. EURKGV 34,22 Div. Rendite 0,40%
WKN 865985
ISIN US0378331005
Symbol AAPL
AI Analyse
Apple Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Apple von 390 auf 380 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Übertroffene Erwartungen im Geschäft mit iPhone und Mac stellten die Preismacht von Apple unter Beweis, schrieb Michael Ng in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht. Hinsichtlich des "kritischen iPhone-Zyklus" ist er somit beruhigt. Steigende Speicher- und KI-Kosten belasteten allerdings den Ausblick./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 22:05 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 1000 Words / shutterstock
Zusammenfassung: Apple Buy
|Unternehmen:
Apple Inc.
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
$ 380,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 338,32
|Abst. Kursziel*:
12,32%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 328,83
|Abst. Kursziel aktuell:
15,56%
|
Analyst Name:
Michael Ng
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 330,32
*zum Zeitpunkt der Analyse
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