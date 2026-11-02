Goldman Sachs Group Inc.

Apple Buy

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Apple von 390 auf 380 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Übertroffene Erwartungen im Geschäft mit iPhone und Mac stellten die Preismacht von Apple unter Beweis, schrieb Michael Ng in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht. Hinsichtlich des "kritischen iPhone-Zyklus" ist er somit beruhigt. Steigende Speicher- und KI-Kosten belasteten allerdings den Ausblick./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 22:05 / EST

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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