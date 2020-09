NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Apple nach der jüngsten Produktpräsentation auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 100 US-Dollar belassen. Er sei ermutigt von der Apple-Watch-Serie, schrieb Analyst Toni Sacconaghi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Service-Bündel Apple One bewerte er aber als relativ enttäuschend. Fitness+ ermögliche dem Konzern jedoch neue Bündelungsmöglichkeiten./tih/la