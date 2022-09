Ölpreise auf Mehrmonatstiefs. Börsengang von "Truth Social" wohl vor dem Aus. AIG will Corebridge an die Börse bringen. thyssenkrupp-AR will offenbar über hohe Stahl-Investition in Duisburg entscheiden. Zinsangst lässt Bitcoin auf tiefsten Stand seit Ende Juni absacken. Heute ist Apple-Keynote: Diese neuen Produkte könnte Apple vorstellen.