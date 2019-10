NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Apple nach Zahlen von 165 auf 188 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Analyst Rod Hall erhöhte seine Schätzungen nach dem vierten Geschäftsquartal, in dem sich der kalifornische Technologiekonzern besser als erwartet entwickelt habe, angetrieben vom Geschäft mit iPhones und am Körper tragbaren Geräten, sogenannten "Wearables" wie etwa die Apple Uhr. Auch das Service-Geschäft habe dazu beigetragen. Die Prognose von Apple für das erste Geschäftsquartal falle zudem besser als von ihm prognostiziert aus, so der Experte in seiner am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2019 / 05:07 / PDT

