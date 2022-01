NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Apple nach Quartalszahlen von 142 auf 161 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der iPhone-Hersteller habe im Weihnachtsquartal stark abgeschnitten und auch prognostiziert, dass die Umsätze auch im zweiten Geschäftsquartal 2021/22 weiter solide wachsen dürften, schrieb Analyst Rod Hall in einer am Freitag vorliegenden Studie. Hall lobte die Zahlen und den Ausblick insbesondere auch angesichts des herausfordernden Umfeldes./ck/he