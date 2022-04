Aktie in diesem Artikel Apple Inc. 151,64 EUR

Analysen Hier für 0 € handeln NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Apple nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal von 161 auf 157 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der iPhone-Hersteller habe auf den ersten Blick die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Rod Hall in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er sehe das Ergebnis aber mehr im Rahmen der Erwartungen, da die Auswirkungen von Lieferkettenproblemen deutlich geringer gewesen seien als ursprünglich gedacht. Ein schwacher Ausblick impliziere vermutlich eine normalisierte Nachfrage im dritten Geschäftsquartal./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2022 / 03:12 / PDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.