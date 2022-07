Aktie in diesem Artikel Apple Inc. 145,18 EUR

Analysen Hier für 0 € handeln NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Apple auf "Neutral" mit einem Kursziel von 130 US-Dollar belassen. Der US-Technologiekonzern dürfte im abgelaufenen dritten Geschäftsquartal dank einer Erholung der chinesischen Nachfrage solide abgeschnitten haben, schrieb Analyst Rod Hall in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Negative Wechselkurseffekte könnten sich allerdings stärker auf den Umsatz ausgewirkt haben als zuvor vom Unternehmen erwartet - im laufenden Quartal könnte sich diese Entwicklung noch verschärfen und damit auch die Margen belasten./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.07.2022 / 19:08 / PDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.