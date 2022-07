NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Apple von 130 auf 139 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der iPhone-Hersteller habe zwar in seinem dritten Geschäftsquartal einen besser als von ihm erwarteten Umsatz ausgewiesen, allerdings sei dies vor allem auf geringer als vom Unternehmen befürchtete Lieferkettenprobleme zurückzuführen, schrieb Analyst Rod Hall in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem sei der Kommentar zu den Umsätzen im laufenden vierten Quartal weniger klar als üblich./ck/mis