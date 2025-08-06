Apple Aktie
Marktkap. 2,58 Bio. EURKGV 37,44 Div. Rendite 0,43%
WKN 865985
ISIN US0378331005
Symbol AAPL
Apple Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple auf "Overweight" mit einem Kursziel von 255 US-Dollar belassen. Samik Chatterjee sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von einer "Meisterleistung", die Apple und Tim Cook zuletzt im Umgang mit der Zollunsicherheit gelungen sei. Die nun vorgestellten Pläne für erhöhte Inlandsinvestitionen veränderten die Sicht auf die Zölle. In einem Umfeld umfassenderer Halbleiterabgaben könnten sie den iPhone-Hersteller in eine vorteilhafte Position bringen./tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 01:25 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 06:00 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Adam Berry/Getty Images
Zusammenfassung: Apple Overweight
|Unternehmen:
Apple Inc.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 255,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 213,25
|Abst. Kursziel*:
19,58%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 218,80
|Abst. Kursziel aktuell:
16,54%
|
Analyst Name:
Samik Chatterjee
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 229,67
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Apple Inc.
|14:46
|Apple Halten
|DZ BANK
|14:46
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:21
|Apple Neutral
|UBS AG
|05.08.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|01.08.25
|Apple Halten
|DZ BANK
|14:46
|Apple Halten
|DZ BANK
|14:46
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:21
|Apple Neutral
|UBS AG
|05.08.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|01.08.25
|Apple Halten
|DZ BANK
|14:46
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.08.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.06.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.05.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.04.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.01.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.01.25
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|21.01.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14:46
|Apple Halten
|DZ BANK
|12:21
|Apple Neutral
|UBS AG
|05.08.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|01.08.25
|Apple Halten
|DZ BANK
|01.08.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.