NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Apple von 350 auf 335 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Angesichts der Beschränkungen in den Apple-Filialen

seien die Erwartungen an den Absatz im zweiten und tendenziell auch im dritten Quartal gesunken, schrieb Analyst Samik Chatterjee in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Entsprechend deutlich habe er seine Umsatzerwartungen für das zweite Quartal gesenkt. Das Online-Geschäft dürfte die Ausfälle im Filialhandel nicht gänzlich ausgleichen./mf/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2020 / 02:31 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2020 / 02:32 / BST



