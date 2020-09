NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Apple nach der Vorstellung neuer Produkte auf "Overweight" belassen. Obwohl diesmal noch nicht die neuen iPhones vorgestellt worden seien, habe die Veranstaltung einen positiven Eindruck bei ihm hinterlassen, schrieb Analyst Samik Chatterjee in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./gl/ajx