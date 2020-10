NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple nach der Vorstellung neuer Produkte auf "Overweight" mit einem Kursziel von 150 US-Dollar belassen. Die Veranstaltung haben ihn größtenteils positiv gestimmt, schrieb Analyst Samik Chatterjee in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. So dürften Kunden nun in starkem Maße ältere iPhones durch neuere ersetzten. Chatterjee hob unter anderem hervor, dass die Kunden jetzt zwischen Versionen mit verschiedenen Displaygrößen wählen könnten. Zudem würden die neuen iPhones 12 zu wettbewerbsfähigen Preisen angeboten, obwohl sie nun fit für den 5G-Datenfunk seien./la/mis