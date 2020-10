NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Apple auf "Overweight" mit einem Kursziel von 150 US-Dollar belassen. Dass der chinesische Technologiekonzern Huawei einem Bericht zufolge Gespräche mit Konkurrenten über den Verkauf seines Geschäfts mit günstigeren Smartphones der Marke Honor begonnen habe, könnte Apple ein wenig nützen, schrieb Analyst Samik Chatterjee in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/fba