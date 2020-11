NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Apple vor der Vorstellung neuer Produkte auf "Overweight" mit einem Kursziel von 150 US-Dollar belassen. Der Technologiekonzern dürfte auf der Veranstaltung am 10. November vor allem neue MacBooks präsentieren, die erstmals mit selbst entwickelten Prozessoren auf Basis der ARM-Architektur laufen, schrieb Analyst Samik Chatterjee in einer am Montag vorliegenden Studie./gl/edh