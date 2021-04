NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple vor Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 150 US-Dollar belassen. Die Erwartung starker Umsätze des Technologiekonzerns im vergangenen Quartal habe jüngst zugenommen, schrieb Analyst Samik Chatterjee in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die kurzfristigen Aussichten seien aber nicht ganz klar./bek/ajx