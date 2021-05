NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple anlässlich des begonnenen App-Store-Prozesses zwischen dem iPhone-Hersteller und dem 'Fortnite'-Entwickler Epic Games auf "Overweight" mit einem Kursziel von 165 US-Dollar belassen. Dies schrieb Analyst Samik Chatterjee in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/ag