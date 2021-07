NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 175 US-Dollar belassen. Umsatz und Ergebnis je Aktie im dritten Geschäftsquartal seien stärker als im Schnitt von Analysten erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Samik Chatterjee in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dabei sei die Höhe des Übertreffens so hoch wie schon länger nicht mehr gewesen. Das stimme zuversichtlich auch auf längere Sicht. Er bekräftigte die Aktie aus "Top Pick"./ck/mis