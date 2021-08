NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Apple nach der Beilegung eines Gerichtsstreit mit kleineren Entwicklern durch einen Vergleich auf "Overweight" mit einem Kursziel von 180 US-Dollar belassen. Die Auswirkungen dieser Einigung dürften sich für den Technologiekonzern in Grenzen halten, schrieb Analyst Samik Chatterjee in einer am Freitag vorliegenden Studie./gl/ajx