NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 US-Dollar belassen. Mit seinem breiten Portfolio an Zahlungslösungen sei der Technologiekonzern am ehesten mit Paypal vergleichbar und grenze sich gegen traditionellere Hardware-Branchenkollegen wie Google und Samsung ab, schrieb Analyst Samik Chatterjee in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dieser Markt habe ein adressierbares Volumen (TAM) von 110 Billionen US-Dollar./gl/jha/