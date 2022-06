NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 US-Dollar belassen. Nach einer Serie von Analysen einzelner Apple-Services fasst Analyst Samik Chatterjee in einer am Freitag vorliegenden Studie seine optimistische Einschätzung für diesen Geschäftsbereich zusammen. Er rechnet für viele Jahre mit Wachstum im oberen Zehn-Prozent-Bereich./ag/jha/