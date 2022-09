NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple nach Smartphone-Daten eines Marktforschers auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 US-Dollar belassen. Der Marktanteil des iPhone 13 sei im August etwas moderater geworden, schrieb Analyst Samik Chatterjee in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies liege aber wohl auch an der baldigen Einführung des Nachfolgers./tih/jha/