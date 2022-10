EZB-Ratsmitglied Knot: Neutraler Zins benötigt mindestens zwei signifikante Schritte. Netflix-Serie "Die Kaiserin" auf Platz eins der internationalen Serien. "Essenz des abstoßenden Verlangens": Tesla-Chef Elon Musk steigt in Parfümgeschäft ein. Bank of England will Anleihekäufe wie geplant am Freitag einstellen - Signale für Zinsschritt. PepsiCo erhöht nach unerwartet starkem Quartal erneut Jahresziele.