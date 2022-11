NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 US-Dollar belassen. Dies schrieb Analyst Samik Chatterjee in einer am Montag vorliegenden Reaktion auf Nachrichten zu Lieferengpässen beim neuen iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max. Dies sei für den Gesamterfolg nicht zwingend negativ, da viele treue Kunden wohl bereit sein werden, auf das Highend-iPhone zu warten./ag/ajx