NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 US-Dollar belassen. Jüngste Umfragen zu den US-Verkaufstrends unter Mobilfunkanbietern im Oktober hätten gezeigt, dass die Verkäufe der iPhone-14-Serie trotz des schwächeren Konsumklimas stabil gewesen seien, schrieb Analyst Samik Chatterjee in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem seien die Lagerbestände für die Modelle Pro und Pro Max weiterhin gering./ck/nas