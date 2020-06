Aktie in diesem Artikel Apple Inc. 322,95 EUR

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Apple auf "Sell" mit einem Kursziel von 263 US-Dollar belassen. Mit dem Übergang von Halbleitern von Intel für Mac-Produkte zu hauseigenen Chips könne Apple jährlich rund 2,7 Milliarden US-Dollar sparen, schrieb Analyst Rod Hall in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Enttäuscht zeigte sich der Experte indes davon, dass Apple keine Neuerungen für das Betriebssystem des iPad bekannt gegeben habe./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2020 / 17:39 / PDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.