NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Apple von 80 auf 75 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Indikationen von Apple für das Wachstum im Geschäft mit iPhones bestätigten ihn in seiner Vorsicht, schrieb Analyst Rod Hall in einer am Freitag vorliegenden Studie. In der Konsensprognose von Analysten spiegele sich gegenwärtig aber ein "Superzyklus" für den iPhone-Absatz wider./bek/ajx