Apple Aktie
Marktkap. 4,03 Bio. EURKGV 34,22 Div. Rendite 0,40%
WKN 865985
ISIN US0378331005
Symbol AAPL
AI Analyse
Apple Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 263,66 US-Dollar auf "Underperform" belassen. Tests der Vertriebskanäle zeigten, dass die Preiserhöhungen für das iPhone 18 Pro und Pro Max in China schmaler ausfielen als seine Dollar-basierten Schätzungen, schrieb Edison Lee am Sonntag. Man müsse jedoch die klare Aufwertung der chinesischen Währung berücksichtigen./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.08.2026 / 12:18 / P.M.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.08.2026 / 12:18 / P.M.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: turtix / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Apple Underperform
|Unternehmen:
Apple Inc.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 263,66
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
$ 319,70
|Abst. Kursziel*:
-17,53%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
$ 320,00
|Abst. Kursziel aktuell:
-17,61%
|
Analyst Name:
Edison Lee
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 306,28
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Apple Inc.
|08:01
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|Apple Halten
|DZ BANK
|31.07.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|08:01
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|Apple Halten
|DZ BANK
|31.07.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|07.07.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.06.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.06.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.03.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|30.12.25
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|Apple Halten
|DZ BANK
|31.07.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.