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AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

Apple Underperform

08:01 Uhr
Apple Underperform
Aktie in diesem Artikel
Apple Inc.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 263,66 US-Dollar auf "Underperform" belassen. Tests der Vertriebskanäle zeigten, dass die Preiserhöhungen für das iPhone 18 Pro und Pro Max in China schmaler ausfielen als seine Dollar-basierten Schätzungen, schrieb Edison Lee am Sonntag. Man müsse jedoch die klare Aufwertung der chinesischen Währung berücksichtigen./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.08.2026 / 12:18 / P.M.

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.08.2026 / 12:18 / P.M.

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: turtix / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Apple Underperform

Unternehmen:
Apple Inc.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 263,66
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
$ 319,70		 Abst. Kursziel*:
-17,53%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
$ 320,00		 Abst. Kursziel aktuell:
-17,61%
Analyst Name:
Edison Lee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 306,28

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Apple Inc.

08:01 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.
10.08.26 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.
05.08.26 Apple Neutral UBS AG
03.08.26 Apple Halten DZ BANK
31.07.26 Apple Neutral UBS AG
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