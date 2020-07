Aktie in diesem Artikel ArcelorMittal 10,51 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat ArcelorMittal mit "Buy" und einem Kursziel von 14 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Stahlkonzern sei an einem Wendepunkt, schrieb Analyst Jack O'Brien in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Erholung der globalen Stahlnachfrage werde am Markt unterschätzt./tih/ag