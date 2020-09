Aktie in diesem Artikel ArcelorMittal 10,25 EUR

-1,74% Charts

News

Analysen

ArcelorMittal 10,25 EUR -1,74% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für ArcelorMittal auf "Buy" belassen. Im August sei die weltweite Stahlproduktion um 0,6 Prozent gestiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, schrieb Analyst Jack O'Brien in einer am Freitag vorliegenden Studie./bek/ag