Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ArcelorMittal von 15 auf 24 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz des im Branchenvergleich starken Laufs seit Juli habe die Aktie des Stahlkonzerns noch weiter Luft nach oben, schrieb Analyst Jack O'Brien in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er verwies auf eine solide Nachfrage bei gleichzeitigen Angebotsengpässen, was erneute Preiserhöhungen wahrscheinlich mache. Außerdem verwies er auf die Veräußerung von US-Aktivitäten und die Lösung für das Stahlwerk Ilva in Süditalien durch den Einstieg des italienischen Staats./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2020 / 22:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.