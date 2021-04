Aktie in diesem Artikel ArcelorMittal 24,85 EUR

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ArcelorMittal von 30 auf 32 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Stahlpreise (für HRC) in Europa seien im bisherigen Jahresverlauf um 40 Prozent gestiegen und rangierten derzeit auf einem Mehrjahreshoch, schrieb Analyst Jack O'Brien in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die Stahlwerke seien fast vollständig ausgelastet und es gebe keine Anzeichen für einen zunehmenden Angebotsdruck angesichts der extrem niedrigen Lagerbestände in der Lieferkette und der robusten Nachfrage. Insofern dürften die Stahlwerke im aktuellen Umfeld über eine sehr starke Preissetzungsmacht verfügen. Der Experte erhöhte seine Gewinnschätzungen für den Stahlkonzern./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2021 / 23:41 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben