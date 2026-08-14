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ArcelorMittal Aktie

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60,14 EUR -3,44 EUR -5,41 %
STU
56,11 CHF -2,08 CHF -3,57 %
BRX
finanzen.net zero
ArcelorMittal jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 46,55 Mrd. EUR

KGV 10,68 Div. Rendite 1,31%
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WKN A2DRTZ

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ISIN LU1598757687

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Symbol AMSYF

Jefferies & Company Inc.

ArcelorMittal Buy

13:31 Uhr
ArcelorMittal Buy
Aktie in diesem Artikel
ArcelorMittal
60,14 EUR -3,44 EUR -5,41%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ArcelorMittal auf "Buy" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Analyst Cole Hathorn sieht den Stahlhersteller als relativen Nutznießer geringerer US-Stahlzölle auf kanadische Importe. In einem am Donnerstag vorliegenden Kommentar verwies Hathorn auf einen Kreise-Bericht von Bloomberg über ein vorläufiges Handelsabkommen zwischen den USA und Kanada./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 02:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / 02:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Zusammenfassung: ArcelorMittal Buy

Unternehmen:
ArcelorMittal		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
71,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
61,28 €		 Abst. Kursziel*:
15,86%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
60,14 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,06%
Analyst Name:
Cole Hathorn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
58,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ArcelorMittal

13:31 ArcelorMittal Buy Jefferies & Company Inc.
03.08.26 ArcelorMittal Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 ArcelorMittal Neutral UBS AG
31.07.26 ArcelorMittal Buy Deutsche Bank AG
30.07.26 ArcelorMittal Neutral JP Morgan Chase & Co.
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