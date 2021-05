Aktie in diesem Artikel ArcelorMittal 24,43 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ArcelorMittal auf "Buy" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Der Stahlhersteller habe erneut die Preise für Flachstahl in Europa erhöht, schrieb Analyst Alan Spence in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das sei das achte mal innerhalb von neun Wochen. Einem Branchenmagazin zufolge soll der Preis um 20 US-Dollar auf 1020 Dollar je Tonne kalt gewalzter Stahl und um 50 Dollar auf 1200 Dollar je Tonne feuerverzinkter Stahl gestiegen sein./bek/tih