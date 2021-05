Aktie in diesem Artikel ArcelorMittal 26,43 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für ArcelorMittal von 34 auf 38 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das diesjährige erste Quartal sei der beste Jahresauftakt seit mindestens einer Dekade gewesen, schrieb Analyst Alan Spence in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch die Nettoschulden des Stahlkonzerns seien so niedrig wie seit 2006 nicht mehr. Er erhöhte seine Schätzungen./tih/he